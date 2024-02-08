Zihinsel Engelli Genç Muay Thai Sporuyla Hayata Sarılıyor

Şehzadeler ilçesinde babası Nail Volkan (50) ve halası Nurdan Volkan ile yaşamını sürdüren hafif düzeyde zihinsel engelli Yarennur Volkan, 2 ay önce doktor tavsiyesiyle spora yönlendirildi. Ailesi, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf özel eğitim öğrencisi olan Yarennur'u, Manisa Muay Thai Eğitim Merkezi'ne kaydettirdi. Manisa Muay Thai Eğitim Merkezi İl Temsilcisi ve Antrenörü Ediz Barış, eşliğinde antrenmanlarına başlayan Yarennur, alıştığı ve çok sevdiği spor ile hayata tutunuyor. Arkadaşlarının da destek verdiği Yarennur'un, aynı zamanda spor ile temel becerilerinin gelişmesi sağlanıyor.
'HERKES SPOR YAPABİLİR'
Başladığı sporu çok sevdiğini dile getiren Yarennur Volkan, "Buraya geldiğim zaman çok eğleniyorum. Arkadaşlarımı ve antrenörlerimi çok sevdim. Ediz hocamın bana büyük bir desteği var. Enerji doluyum. Herkes spor yapabilir. Sporda engel yok" dedi. Yarennur Volkan'ın halası Nurdan Volkan da sporun, Yarennur'un gelişmesine katkısı olduğunu belirterek, "Kendisine olan öz güveni arttı. Sporu çok severek yapıyor. Özellikle antrenman günleri 'Saat geldi mi, ne zaman gideceğiz?' diye sık sık sorup, sabırsızlanıyor. Kısa sürede fiziksel becerileri arttı. 'Önceden yapabilir miyim' diye çekincesi olurdu, şimdi, 'Bunu yapabilirim' diyor. Onu böyle istekli ve heyecanlı görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.
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