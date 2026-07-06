Zihni Göktay Yoğun Bakıma Alındı

(İSTANBUL) - Tiyatronun usta ismi Zihni Göktay'ın hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Tiyatrocu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Maltepe'de huzurevinde kalan tiyatrocu Zihni Göktay'ın, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını duyurdu. Saban, "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımdan iyi haberler bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Hastaneden henüz resmi açıklama yapılmadı.
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