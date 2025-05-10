Zile\'de AFAD ve İtfaiye Eğitimi

Tokat'ın Zile ilçesinde AFAD ekiplerince itfaiye personeline eğitim verildi.

Tokat AFAD ekipleri ve Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma tatbikat eğitimleri gerçekleştirdi. Tokat'ta yapılan ve dört gün süren tatbikatlarda olası göçük, deprem, heyelan, sel, trafik kazalarında kurtarma operasyonları eğitimleri verildi.

Zile İtfaiye Müdürü Kadir Baş, yaptığı açıklamada, "Tokat AFAD arama kurtarma ekipleri ile eğitimlerimiz devam ediyor. Olası felaketlere hazır olmak için ortak eğitim ve tatbikatlarımız devam edecektir." dedi.