Zile'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 60 ZJ 916 plakalı tır, ilçe merkezi Ata Caddesi'nde H.B'nin kullandığı 19 UB 481 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?