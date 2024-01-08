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Zimbabve'de çöken kuyuda mahsur kalan madenciler kurtarıldı - Son Dakika
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Zimbabve'de çöken kuyuda mahsur kalan madenciler kurtarıldı

Zimbabve'de bir altın madeninde meydana gelen kuyu çökmesi sonucu mahsur kalan 15 madenci, başkent Harare'ye yaklaşık 265 kilometre uzaklıktaki Penhalonga köyünde bulunan Redwing Madeni'ndeki bir maden kuyusundan başarıyla kurtarıldı. Uydu teknolojisi kullanılarak madencilerin yerleri belirlendi ve bir delik açılarak yeryüzüne çıkarıldı. Zimbabve, maden kaynakları bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen madenciler sık sık kazalara maruz kalıyor.

Zimbabve\'de çöken kuyuda mahsur kalan madenciler kurtarıldı
08.01.2024 - 09:38,
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HARARE, 8 Ocak (Xinhua) -- Zimbabve'de bir altın madeninde bir kuyunun çökmesi sonucu mahsur kalan 15 madenci Pazar günü başarıyla kurtarıldı.

Devlete ait Herald Gazetesi'nin haberine göre madenciler, başkent Harare'ye yaklaşık 265 kilometre uzaklıktaki Penhalonga köyünde bulunan Redwing Madeni'ndeki bir maden kuyusunun Perşembe sabahı muhtemelen yer sarsıntıları nedeniyle çökmesi sonucu mahsur kaldı.

Madencilerin yerini net olarak belirlemek için uydu teknolojisi kullanıldı ve madencileri yeryüzüne çıkarmak için bir delik açıldı.

Olayın ilk gününde dengesiz zemin nedeniyle madencileri kurtarma çabaları sekteye uğramıştı.

Maden kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Zimbabve'de madenciler sıklıkla kazalara maruz kalıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Zimbabve'de çöken kuyuda mahsur kalan madenciler kurtarıldı - Son Dakika
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