Zimbabve\'de çöken kuyuda mahsur kalan madenciler kurtarıldı

HARARE, 8 Ocak (Xinhua) -- Zimbabve'de bir altın madeninde bir kuyunun çökmesi sonucu mahsur kalan 15 madenci Pazar günü başarıyla kurtarıldı.

Devlete ait Herald Gazetesi'nin haberine göre madenciler, başkent Harare'ye yaklaşık 265 kilometre uzaklıktaki Penhalonga köyünde bulunan Redwing Madeni'ndeki bir maden kuyusunun Perşembe sabahı muhtemelen yer sarsıntıları nedeniyle çökmesi sonucu mahsur kaldı.

Madencilerin yerini net olarak belirlemek için uydu teknolojisi kullanıldı ve madencileri yeryüzüne çıkarmak için bir delik açıldı.

Olayın ilk gününde dengesiz zemin nedeniyle madencileri kurtarma çabaları sekteye uğramıştı.

Maden kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Zimbabve'de madenciler sıklıkla kazalara maruz kalıyor.