 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zimbabve'de kuraklık nedeniyle 100 fil öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Zimbabve'de kuraklık nedeniyle 100 fil öldü

Zimbabve'nin Hwange Ulusal Parkı'nda devam eden El Nino olayı nedeniyle yaz yağmurlarının gecikmesi sonucu en az 100 fil öldü. Parktaki su kaynaklarının kuruması ve yiyecek bulmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kalan yaban hayvanları, büyük bir krizle karşı karşıya. İklim değişikliği ve doğal kaynakların korunmasındaki zorluklar, fil ölümlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Zimbabve\'de kuraklık nedeniyle 100 fil öldü
12.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:25
Abone Ol

HARARE, 12 Aralık (Xinhua) -- Zimbabve'nin en büyük vahşi hayvan koruma alanı olan Hwange Ulusal Parkı'nda, El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü.

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, devam eden El Nino olayı nedeniyle yaz yağmurlarının beş hafta geciktiğini ve Zimbabve'nin en büyük koruma alanı olup yaklaşık 45.000 fili barındıran Hwange Ulusal Parkı'nda onlarca filin öldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Susuzluk nedeniyle en az 100 filin öldüğü bildirildi" denildi.

Parkta bulunan güneş enerjili 104 sondaj kuyusunun, su kaynaklarını kurutan aşırı sıcaklar karşısında yetersiz kaldığını kaydeden kuruluş, yaban hayvanlarının yiyecek ve su aramak için uzun mesafelere yürümek zorunda kaldığını belirtti.

IFAW, filler gibi suya bağımlı memelilerin en fazla etkilenen grupta yer aldığını ve kısa süre içinde yağmur yağmazsa fillerin ve diğer yabani türlerin bir krizle karşı karşıya olacağını açıkladı.

IFAW, 2019 yılında Zimbabve'de aşırı kuraklık nedeniyle 200'den fazla filin öldüğünü ve şu anda aynı durumun tekrar ettiğini belirtti.

IFAW, Zimbabve'deki fil ölümlerinin, bölgenin doğal kaynaklarının korunmasını etkileyen ve iklim değişikliğiyle iyice ağırlaşan köklü ve karmaşık zorlukların bir sonucu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Zimbabwe, Aralık, Hayvanlar, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zimbabve'de kuraklık nedeniyle 100 fil öldü - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: Zimbabve'de kuraklık nedeniyle 100 fil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement