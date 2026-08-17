Zimbabve\'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 84\'e Yükseldi

HARARE, 17 Ağustos (Xinhua) -- Zimbabve'nin Kariba Gölü'nde meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.

Yerel polisten yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, haber alınamayan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, hafta içinde çıkarılan cansız bedenlerin bir kısmının, Kariba Gölü bölgesi içinde ve dışında defnedilmek üzere ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Kariba kasabasından Chalala Balıkçı Kampı'na giden tekne, 11 Ağustos'ta kaza yapmıştı. Yetkililer, an itibarıyla 77 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa çarşamba günü kazayı ulusal felaket ilan etmiş ve yakınlarını kaybeden ailelere tıbbi, psikolojik ve cenaze desteği dahil her türlü yardımın ulaştırılması talimatı vermişti.