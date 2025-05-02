YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zincir market çalışanı Birsen D.'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan mesai arkadaşı Abdullah K., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tekrar jandarma tarafından gözaltına alındı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Son Dakika › Güncel › Zincir Market Çalışanına Saldırı: Gözaltı - Son Dakika
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