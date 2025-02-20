Zincirleme Kaza Cep Telefonunda

Pendik'te cep telefonuyla arkadaşının görüntüsünü çeken kişi, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza anını kaydetti.
Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kişi, kar yağışının etkili olduğu sırada arazi aracı ATV'ye binen arkadaşını cep telefonuyla çekmeye başladı.
Bu sırada bulvar üzerinde bir aracın duramaması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza anı arkadaşını çeken kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Arkadaşını çeken kişinin "Yanlışlıkla kazayı çektim." diyerek tepki göstermesi de görüntüde yer aldı.
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