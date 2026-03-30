Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
30.03.2026 17:05
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada hayatını kaybettiği açıklanan polis memuru, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Valilikten yapılan ikinci açıklamada "Kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Başakaşahir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada kalp masajıyla hayata döndürülen polis memurundan acı haber geldi.

4'Ü AĞIR 30 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralıların 27'sinin polis olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 27 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 

VALİ GÜL YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kazada yaralanarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Vali Gül ve beraberindekiler, 27'si polis memuru olmak üzere 30 yaralının sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı, yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİLİK: KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILAN POLİS MEMURUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR

İstanbul Valiliği'nden yapılan ikinci açıklamada " Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet İşlek Mehmet İşlek:
    Şehadeti mübarek olsun Peygamber efendimize komşu eylesin, Rabbim Ailesine sabırlar ihsan eylesin inşallah???? 17 1 Yanıtla
  • Olgun IŞIK Olgun IŞIK:
    Allah rahmet eylesin :( 15 1 Yanıtla
  • Nihat Terzioğlu Nihat Terzioğlu:
    Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin…???????????? 12 1 Yanıtla
  • selim cehreli selim cehreli:
    Allah gani gani rahmet eylesin mekanın cennet olsun kardeşim başımız sağolsun ?????? 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    meknalari cennet sun yararlilara rabbim sifa versin .amin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
