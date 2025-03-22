Zirai Don Alarmı: İç Anadolu ve Karadeniz İç Kesimlerine Dikkat!

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayı görülecek.

Pazar günü gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor.

Zirai dona karşı başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.