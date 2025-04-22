Zirai Don Üreticiyi Zor Durumda Bıraktı

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don olayının etkilerine değinirken, "Üreticinin zararı karşılanmazsa, önümüzdeki yıl üretimi sürdürmek mümkün olmayacak. Bahçeleri kurtarmak ve tarımsal faaliyetleri sürdürebilmek için devlet desteği şart" dedi.

Üreticileri ziyaret eden Gürer, Türkiye'nin birçok yerinde etkisi hissedilen zirai don olayının, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını, özellikle bahçe ürünlerinde meydana gelen zararla birlikte üreticilerin zor bir dönemle karşı karşıya kaldığını belirtti. Gürer, şunları söyledi:

"Türkiye'de ceviz üretimimiz yüzde 80 düzeyindeydi ve geri kalan yüzde 20'lik kısmı ithalatla karşılıyorduk. Ancak bu yıl cevizlerde büyük zarar oluştu. Sadece ceviz değil; erik, şeftali ve diğer sert çekirdekli meyve ağaçları da büyük hasar gördü. Üreticinin bu yıl ürün alması mümkün görünmüyor.

"Tüm üreticilerin zararları mutlaka devlet tarafından karşılanmalı"

Bu durum, üreticiyi, tüm zararını kendi başına karşılamak zorunda bırakıyor. Ağaçlar bile kuruma riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle TARSİM sigortası olsun ya da olmasın tüm üreticilerin zararları mutlaka devlet tarafından karşılanmalı. Aksi takdirde bu bahçelerin ve tarımsal üretimin geleceği tehlikeye girer.

Nisan ayıyla birlikte tomurcuklanmaya başlayan ve çiçek açan ürünler, bu olumsuz hava koşulundan büyük zarar gördü. Bahçelerde erik ağacı gibi birçok üründe meyve yok. Bu yıl üretici kendisine yetecek kadar dahi ürün elde edemeyecek durumda.

"Yaşanan kayıplar, üreticiyi zor durumda bıraktı"

Ceviz, badem, şeftali, kayısı, elma gibi farklı ürünlerde yaşanan kayıplar, üreticiyi zor durumda bıraktı. Üzüm bağlarında da ciddi hasar var. Çiftçimiz büyük mağduriyet içinde. Bu zararların karşılanması için acil adımlar atılmalı. Üreticinin zararı karşılanmazsa, önümüzdeki yıl üretimi sürdürmek mümkün olmayacak. Bahçeleri kurtarmak ve tarımsal faaliyetleri sürdürebilmek için devlet desteği şarttır."