Zirve Tırmanışında Mahsur Kaldı

ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdikten sonra dönüşte yolunu kaybederek mahsur kalan O.G.C., bölgeye giden ekipler tarafından 4 saat sonra kurtarıldı.

Kayseri'de amatör dağcı O.G.C. sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Geri dönerken sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu bulamayan O.G.C., bölgede mahsur kaldı. O.G.C.'nin saat 13.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ekipleri edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu O.G.C. bulunduğu alınarak dağdan indirildi. Dağcı O.G.C.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.