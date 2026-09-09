Ziya Gökalp\'in hayatını anlatan \'Göğe Yazılmış Bir Alp\' oyunu Balkanlar\'da sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sahneye konulan, Ziya Gökalp'in kültür, dil, millet ve kimlik anlayışını ele alan "Göğe Yazılmış Bir Alp" oyunu, ilk yurt dışı turnesi kapsamında Gostivarlı, Üsküplü ve Prizrenli tiyatroseverlerle buluşacak.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) toplantı salonunda düzenlenen basını bilgilendirme toplantısını, Makedonya Radyo Televizyonu temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Makedonya'daki yerel basın kuruluşlarından gazeteciler takip etti.

Toplantıda, Ziya Gökalp'in hayatından ve düşünce dünyasından kesitleri sahneye taşıyan oyun ile Balkan turnesinin programı hakkında basın mensuplarına bilgi verildi.

Eserin, bu turne kapsamında Türkiye dışında ilk kez seyirci karşısına çıkacak olması özellikle vurgulandı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un tarihi ve kuruluş amacı hakkında bilgiler verdi.

Teşkilatın Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel iletişimi, ilişkiyi, işbirliğini, üretimi artırmak amacıyla kurulduğunu ancak diğer yerlerdeki Türklere de kayıtsız kalmadıklarını vurgulayan Yusuf, Kuzey Makedonya'nın Türk tarihi açısından önemini vurguladı.

Yusuf, çok sayıda Türkçe konuşan Türk kökenli ve kardeş topluluk bulunan Kuzey Makedonya'nın TÜRKSOY faaliyetleri bakımından "özel ve önemli" bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

TÜRKSOY'un her yıl Türk dünyasının yetiştirdiği kıymetli bir şahsiyetin adını, o yıla verdiğini anlatan Yusuf, bu kişinin tanınması, anlaşılması fikirlerinin özellikle tüm Türk coğrafyalarında ve dünyada tanınması için faaliyetler düzenlediklerini kaydetti.

Doğumunun 150. yılı nedeniyle bu yılın Ziya Gökalp'e adandığına işaret eden Yusuf, kararın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önerisi üzerine oybirliğiyle alındığını hatırlattı.

Yusuf, bu vesileyle Gökalp'in fikirlerini anlatan bir oyun sahneye konulmasını istediklerinin altını çizerek, prömiyeri Ankara'da yapılan oyunun Gökalp'in memleketi Diyarbakır'da da sahnelendiğini söyledi.

"Göğe Yazılmış Bir Alp" oyununun Kuzey Makedonya'da izleyiciyle buluşmasının kendileri için "çok özel" bir çalışma olduğunu ifade eden Yusuf, ilgili kurumlara teşekkürlerini sundu.

"Çok güzel bir oyun olacak"

YEE Üsküp Koordinatörü Yunus Dilber de tiyatroseverleri bu önemli eseri izlemeye davet ederek, "Çok güzel bir oyun olacak. Balkanlar'daki soydaşlarımız özellikle bu oyundan çok istifade edecekler. Beğeneceklerini umuyorum." dedi.

Halkbank AD Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz da böyle güzel bir organizasyon içerisinde yer almaktan duydukları gururu dile getirerek, milli hafızada, tarihte ve Balkanlar'da güzel bir iz bırakmanın kendileri için değerli olduğunu vurguladı. Şahbaz, Halkbank olarak Balkanlar'daki kültür ve sanata da destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Milli Kurum Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Osman Ali, Ziya Gökalp gibi Türk dünyasının yetiştirdiği bir değerin anlatıldığı oyuna ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek "76 yıldır Türk kültürü ve dilini yaşatmaya ve devlet statüsünde olan bir kurum olarak bunu her zaman ileri götürmeye efor sarf etmişizdir." ifadelerini kullandı.

- "Bir kişinin kimliğinde bir süreci anlatan bir eser"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu Burçin Özserezli ise Derya Özer'in yazdığı, Cem Sel'in yönettiği oyunu "Sadece bir kişiyi değil, bir kişinin kimliğinde bir süreci anlatan bir eser." olarak tanımladı.

Oyunda Ziya Gökalp'e hayat veren, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Murat Kesim de Balkanlar'da olmaktan gurur, "Türkçülüğün" fikir babası olarak addedilen bir kişiyi sahnede canlandırmaktan ise onur duyduğunu söyledi.

Oyunu çalışırken duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Kesim, Ankara'nın ardından temsillerini Diyarbakır'da yaptıklarını hatırlatarak, "Onun doğduğu topraklarda onu canlandırmak, onun evine gitmek, onun kaldığı odada onun yaşadığı şeyleri düşünmek beni gerçekten çok duygusallaştırdı." diye konuştu.

Göğe Yazılmış Bir Alp

Ziya Gökalp'in kültür, dil, millet ve kimlik anlayışını tiyatronun diliyle izleyiciye aktaran oyunda Gökalp'in çocukluk yıllarından Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan düşünsel yolculuğu konu ediliyor. Oyun, bir düşünce insanının hayatı üzerinden toplumun hafızasını, var olma iradesini ve ideal arayışını ele alıyor.

"Göğe Yazılmış Bir Alp", ilk yurt dışı gösterimini bugün yerel saatle 19.00'da Gostivar Kültür Evi'nde gerçekleştirecek. Oyun, yarın saat 20.00'de Üsküp Komedi Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Turnenin son durağı ise Kosova'nın Prizren şehri olacak. Eser, 13 Eylül'de Cemali Berişa Kültür Evi'nde düzenlenecek 2. Uluslararası Prizren Türkçe Tiyatro Festivali'nin kapanış oyunu olarak sahnelenecek.

Turne, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği, Üsküp Türk Tiyatrosu ve Halkbankın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılında düzenlenen turnenin, düşünürün kültürel mirasını Balkanlar'daki Türk toplumu ve bölge halklarıyla buluşturmasının yanı sıra Türkiye ile Balkanlar arasındaki kültürel bağlara da katkı sağlaması hedefleniyor.