Ziya Gökalp Sempozyumu Devam Ediyor - Son Dakika
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Ziya Gökalp Sempozyumu Devam Ediyor

AKÜ'de Ziya Gökalp'in Türk sosyolojisine etkileri ele alınıyor. Sempozyum yarın sona erecek.

05.10.2024 17:16
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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" devam ediyor.

AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma katılan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, AA muhabirine, Ziya Gökalp'in Türkiye'de üç ayrı dönemde üç ayrı biçimde algılandığını söyledi.

Ziya Gökalp'in algılanış tarzını, sadece sosyoloji alanına hapsederek anlamaya çalışmanın doğru olmadığını anlatan Kayalı, "Ziya Gökalp, meseleye tarihsel, işin dil, kültür, edebiyat boyutuyla ilgili veya sorunlara kapsamlı biçimde bakan ve Türkiye'nin modernleşme edebini kendi mantığına göre yakalamaya çalışan sosyologdur." diye konuştu.

Ziya Gökalp'e bakarken de insanların onu, dönemin düşüncelerinin oluş tarzı, düşünsel iklimine göre değerlendirdiklerini belirten Kayalı, "Mesela 60 yaş, 60 yaş üstü hemen hemen bütün sosyologların, sadece sosyologların değil kimi tarihçilerin ve kültür bilimcilerin Ziya Gökalp hakkında düşünceleri vardır. Yani kapsamlı bakış tarzı vardır." dedi.

Oturumlarla devam eden sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ziya Gökalp Sempozyumu Devam Ediyor - Son Dakika

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