Zohar Regev Serbest Bırakıldı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumdu Filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev'in mahkemeye çıkmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.
Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e yasa dışı girmek", "yasa dışı kalmak" ve "Gazze ablukasını delmeye teşebbüs" suçlanan Regev, Aşkelon'da hakim karşısına çıkmasının ardında serbest kaldı.
Açıklamada, Regev'e yöneltilen söz konusu suçlamaların "asılsız, çelişkili ve absürt" olduğu vurgulandı.
İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.
Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistleri sınır dışı edilmek üzere Ketziot Hapishanesi'nden çıkarılmıştı.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.
