 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışması devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi olan 'Kafkametler' adlı gemide kaybolan 7 kişilik mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor. 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan gemideki kayıp personel için Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler tarafından arama ve tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Gemisi de çalışmalara katılıyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Aynı tarihte karaya oturan başka bir gemi olan 'Pallada' isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışması devam ediyor
02.01.2024 - 13:59,
Abone Ol

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışması yürütülüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 7 personeli arama çalışmaları 45. gündür devam ediyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmalarına devam ediliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz, Ereğli, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışması devam ediyor - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement