Zonguldak Alaplı\'da ana su hattı patladı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'ni su bastı

Zonguldak Alaplı'da ana su hattı patladı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ni su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ana içme suyu hattındaki boru patladı; Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve çevresindeki sokakları su bastı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle cadde normale döndü, bazı noktalardaki su kesintisinin saat 18.00'e kadar giderilmesi planlanıyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ana içme suyu hattındaki borunun patlaması sonucu cadde ve çevresindeki sokaklar su altında kaldı.
Merkez Mahallesi Topraktarla Sokak'ta şehir şebekesi ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle çevredeki sokaklar ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ni su bastı.
Caddede, araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekiplerinin arızaya müdahalesinin ardından cadde yeniden normale döndü.
Belediyeden yapılan duyuruda, arıza nedeniyle ilçenin belirli noktalarında yaşanan su kesintisinin saat 18.00'e kadar giderilmesinin planlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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