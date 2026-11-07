Zonguldak Alaplı'da kazan kurulumu sırasında sıcak buhar 3 kişiyi yaraladı

Zonguldak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada kazan kurulumu sırasında basınçlı sıcak su buharına maruz kalan 3 kişi yaralandı.

Alaplı ilçesindeki iplik fabrikasında yeni alınan kazan kurulumu için Bursa'dan gelen firma çalışanı teknisyenler M.B. (29) ve K.A. (24) ile fabrika çalışanı U.Y. (38) basınçlı sıcak su buharına maruz kalarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.B. ve K.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek durumda olduğu gerekçesiyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, U.Y'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.