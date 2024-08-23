Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent lokantaları projesini açıkladı - Son Dakika
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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent lokantaları projesini açıkladı

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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent lokantaları projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında ev yemekleri kalitesinde 50 liraya 3 çeşit yemek sunulacak.

23.08.2024 10:25  Güncelleme: 10:33
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ZONGULDAK) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent lokantaları projesiyle ilgili "Günümüz koşullarında özellikle dar gelirli, emeklilerin ya da öğrencilerimizin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu biz biliyoruz. Bu anlamda gerçekten ev yemekleri kalitesinde 50 liraya 3 çeşit yemeği Zonguldak halkıyla buluşturacağız" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçireceği projeleri ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Erdem, esnafın gelirine engel olmamak için kent lokantalarını saat 13.30'da açacaklarını kaydederek, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bütün seçim kampanyası boyunca sosyal belediyeciliğe, kent lokantalarına çok vurgu yapmıştık. Tabii ki kamuoyunda karşılık gördü. Günümüz koşullarında özellikle dar gelirli, emeklilerin ya da öğrencilerimizin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu biz biliyoruz. Bu anlamda gerçekten ev yemekleri kalitesinde 50 liraya 3 çeşit yemeği Zonguldak halkıyla buluşturacağız. Bu sadece bununla kalmayacak. Ama şunu söyleyebiliriz; diğer lokantacı esnaflar ile yarış halinde olmayacağız, onların gelirlerine göz dikmek için bunu yapmayacağız. İlk başlangıç noktasında saat 13.30'da başlayacağız ki özellikle mesai saatlerini onlar kullanmış olsun.

Ayrıca sosyal demokrat belediyecilik anlayışında olduğu gibi halk ekmek satış noktaları burada gündemde. Bunu da yakın bir tarihte Zonguldaklılar ile buluşturacağız. Gezici kütüphaneler yapacağız. Her mahalleye bir sosyal asistan tayin edeceğiz, yaşlılarımız için hasta bakım üniteleri oluşturacağız. Hastalarımızı hastaneye getirip götüreceğiz. Bu ve bunun gibi birçok hizmeti Zonguldak halkı ile buluşturacağız."

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, kent lokantaları projesini açıkladı
Kaynak: ANKA

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