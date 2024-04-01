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Zonguldak Belediye Başkanlığını CHP adayı Tahsin Erdem kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahsin Erdem 29 bin 482, AK Parti adayı Ömer Selim Alan 20 bin 475 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 97,90 )

-Erdem'in öz geçmişi

Tahsin Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Zonguldak'ta tamamlayan Erdem, Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başlayan Erdem, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Erdem, 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçildi. 30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.