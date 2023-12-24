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Zonguldak Belediyesi Temizlik Görevlisine Sözlü Taciz ve Darbe - Son Dakika
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Zonguldak Belediyesi Temizlik Görevlisine Sözlü Taciz ve Darbe

Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz, alkollü bir grubun sözlü tacizine uğradıktan sonra darbedildi. Esnafın müdahalesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, Yılmaz darp raporu alarak polise şikayette bulundu. Yılmaz, güvenlik kameralarının incelenerek saldırganların tespit edilmesini bekliyor ve saldırının tüm belediye personeline yapılmış gibi gördüğünü belirtti.

Zonguldak Belediyesi Temizlik Görevlisine Sözlü Taciz ve Darbe
24.12.2023 - 12:43,  Güncelleme: 12:45
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Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi, alkollü bir grubun sözlü tacizine uğradığı ve darbedildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Abdurrahman Yılmaz (58), akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi üzerinde çalıştığı sırada sözlü tacizine uğradığı 6-7 kişilik alkollü bir grup tarafından darbedildi.

Esnafın müdahalesiyle temizlik işçisini bırakan gruptakiler olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

Yılmaz, gazetecilere, esnaf müdahale etmemiş olsaydı daha kötü şeyler yaşayabileceğini belirterek, "Belki de şiddetli şekilde darbedilip, ölüme kadar gidebilecekti sonuç. Güvenlik kameraları pazartesi günü incelenip, darbeden kişiler tespit edilecek. Benim anlamadığım konu, Gazipaşa gibi Zonguldak'ın en işlek caddesinde bu kişilerin dolaşması. Sarhoşlar, ayakta duramıyorlar. Nasıl bir insanlık, nasıl bir vicdandır, anlamadım. Ben bu saldırıyı şahsıma değil, tüm belediye personeline yapılmış gibi görüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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