Zonguldak Cezaevinde Mahkumlar Hastalandı

Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 18 mahkum tedavi edildi.

Ceza infaz kurumunun kapalı bölümünde bulunan 15, açık bölümündeki 3 mahkum mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine kuruma sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, rahatsızlanan 18 kişiye ilk müdahaleyi cezaevinde yaptı.

Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirme sonucu kapalı bölümden 3, açık bölümden ise 2 hükümlü ve tutuklu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından ilaç tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de gıda numuneleri alındı.

Mahkumlara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı ve olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldığı öğrenildi.