Zonguldak Ereğli'de otomobil şarampole devrildi, 1 TTK çalışanı öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de otomobil şarampole devrildi, 1 TTK çalışanı öldü, 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Zonguldak-Ereğli kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçtaki 3 kişinin TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlıyörük mevkisinde, B.K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Ahmet Erkan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan sürücü B.K. ve yanındaki T.K, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, araçtaki 3 kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli'de otomobil şarampole devrildi, 1 TTK çalışanı öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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