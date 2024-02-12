Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Karadon Mahallesi Dere Sokak'taki bir evde çıkan yangında Faruk D. (27) hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Faruk D'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Karadon Camisi'nde defnedildi.

12.02.2024 19:41  Güncelleme: 19:42
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Karadon Mahallesi Dere Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Kilimli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Faruk D'nin (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Faruk D'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Karadon Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Kaynak: AA

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