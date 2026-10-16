Zonguldak Kilimli'de heyelan bölgesi havadan görüntülendi, 49 daire tahliye edildi - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de heyelan bölgesi havadan görüntülendi, 49 daire tahliye edildi

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Zonguldak Kilimli\'de heyelan bölgesi havadan görüntülendi, 49 daire tahliye edildi
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen heyelanda bir apartmanın istinat duvarı çöktü, iki araç zarar gördü. Tedbir amacıyla 49 daire tahliye edilirken AFAD'ın incelemesinin ardından alınacak önlemler değerlendirilecek.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağanak sonrası toprak kayması yaşanan bölge havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu iki aracın zarar gördüğü, düşen taş parçalarının bazı dairelerde hasara neden olduğu olayla ilgili inceleme yapılacak.

Bölgede 49 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, güvenlik önlemi alan ekipler bina sakinlerini apartmana yaklaştırmıyor.

AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Selçuk Durmuş, gazetecilere, dün saat 19.30 sıralarında heyelan nedeniyle vatandaşların evlerini boşalttıklarını söyledi.

Can kaybının olmadığını, bazı araçların zarar gördüğünü belirten Durmuş, "7/24 buradayız. Can havliyle evleri boşalttık. 49 evimizi boşalttık. AFAD ekiplerimiz inceleme yapacak. Onlardan gelecek haberlere göre tedbirimize devam edeceğiz. Şu anda herkes yakınlarında. Herhangi bir ihtiyaç durumunda AFAD ve belediye ekiplerimiz hazır." diye konuştu.

Kaynak: AA
ÇatalağzıZonguldakKilimliGüncelÇevreAFADSon Dakika

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