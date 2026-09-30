Zonguldak Kozlu'da siloya düşen TTK madencisi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Kozlu'da siloya düşen TTK madencisi toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Kozlu\'da siloya düşen TTK madencisi toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Eylül'de TTK Kozlu maden ocağında kömür silosuna düşerek ağır yaralanan ve hastanede kurtarılamayan madenci, Kozlu Askeritepe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende 2 aylık hamile eşi ve yakınları güçlükle ayakta durdu.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kömür silosuna düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi.

Ufuk Demir'in (27) cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Demir'in 2 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Ezgi Demir ile yakınlarının törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Demir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozlu Askeritepe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Zonguldak'ta 28 Eylül'de, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren Ufuk Demir, ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düşmüştü.

Üzerine kömür parçaları düşen Demir, çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekibince kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
ZonguldakGüncelEylülKozluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:16:29. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak Kozlu'da siloya düşen TTK madencisi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei