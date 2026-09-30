Zonguldak Kozlu\'da siloya düşen TTK madencisi toprağa verildi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında kömür silosuna düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden madencinin cenazesi toprağa verildi.

Ufuk Demir'in (27) cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Demir'in 2 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Ezgi Demir ile yakınlarının törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Demir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozlu Askeritepe Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Zonguldak'ta 28 Eylül'de, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren Ufuk Demir, ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düşmüştü.

Üzerine kömür parçaları düşen Demir, çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekibince kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.