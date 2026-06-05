Zonguldak\'ta 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü Etkinlikleri

Zonguldak'ta 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, gün kapsamında adliye binası ve çevresinde vatandaşlara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Uzlaştırma Bürosu çalışanları, uzlaştırma kurumunun işleyişi, hukuki dayanağı ve toplumsal barışa katkılarına ilişkin hazırlanan broşürleri dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinlikler kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, uzlaştırmacılarla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, uzlaştırma uygulamalarında karşılaşılan hususlar, çözüm önerileri ve kurumun daha etkin işletilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda hazırlanan faaliyet raporu da Kapağan'a sunuldu.

Raporda, 1 Ocak'tan bu yana 151 dosyanın uzlaştırma yoluyla sonuçlandırıldığı belirtildi.

Toplumsal fayda sağlayan uzlaşma örneklerinin de aktarıldığı raporda, özel hayatın gizliliğini ihlal ederek ses ve görüntü paylaşan bir kişinin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası iki çocuk için ayrı ayrı 3'er bin lira bağış yapması, kadına yönelik şiddet eylemi nedeniyle kamuoyu önünde özür dilenmesi ve bir başka olayda derneğe bağışta bulunulması şartlarıyla uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca bir kişinin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayetçi olduğu kişinin engelli olduğunu uzlaştırma sürecinde öğrenmesi üzerine şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapağan, uzlaştırmanın yalnızca maddi ödemeden ibaret olmadığını, onarıcı adalet anlayışının önemli uygulamalarından biri olduğunu belirtti.

Kapağan, uzlaşma süreçlerinde köy okullarına kitap gönderilmesi, hayvan barınaklarına mama desteği sağlanması, fidan dikimi yapılması, ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı ulaştırılması, tekerlekli sandalye ve çeşitli medikal desteklerin temin edilmesi ile kan bağışı kampanyalarına katılım gibi toplumsal fayda sağlayan birçok edimin yerine getirildiğini ifade etti.