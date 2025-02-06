Zonguldak'ta 18 Köy Yolu Açılıyor

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Zonguldak'ta kapalı 18 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ekipler kar nedeniyle ulaşıma kapanan 235 kilometre uzunluğundaki 18 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren 877 kilometre uzunluğundaki 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler karla birlikte kapanan köy yollarını açmak için mücadelelerini sürdürdü. Karayolları ekipleri geceden bu yana kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açmak için çalıştı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından 48'i ulaşıma açıldı. Ekiplerin ulaşıma kapanan 235 kilometrelik 18 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor. Ekipler merkez ilçede 4, Karadeniz Ereğli'de 7, Alaplı'da 2, Kozlu'da 5 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Tepeören köyüne gitmek isteyen Birol Yalçın ve ailesi araçları ile kar nedeniyle çıkamadıkları yolu ellerindeki küreklerle temizlemeye çalıştı. Yalçın, "Kuran tilavetimiz vardı. Buradan köyümüze çıkamıyoruz. Kürekle olacak iş değil. Köye gitmemiz gerekiyor" dedi.