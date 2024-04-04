Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması kamerada - Son Dakika
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Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması kamerada

Zonguldak\'ta 2 motosikletin çarpışması kamerada

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki motosikletin çarpışması yer alıyor. Kazada yaralanan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

04.04.2024 15:39
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Ö.S. idaresindeki 34 HKF 390 plakalı motosikletle, T.E. yönetimindeki 67 ACY 598 plakalı motosiklet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motokurye Ö.S, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerinde ise ters yönden gelen motosiklet sürücüsünün, motokuryeye çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 2 motosikletin çarpışması kamerada - Son Dakika

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