Zonguldak'ta 23 Nisan Coşkusu: 630 Öğrenci ve Öğretmen Zeybek Oynadı

Zonguldak'ta 630 öğrenci ve öğretmen zeybek oynadı

Cumhuriyetin ilk vilayetinde 23 Nisan coşkusu yaşandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Şehir stadındaki kutlamalarda 630 öğretmen ve öğrenci birlikte zeybek oynadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başladı ardından Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda devam etti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem törene katılan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin bayramını kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Ardından gösteriler gerçekleştirildi.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda görev yapan 30 öğretmen ve 600 öğrenci kutlamalar kapsamında zeybek oynadı. Yöresel gösterilerin ardından çeşitli branşlarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.