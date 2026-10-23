Zonguldak\'ta 3 işçinin öldüğü patlamada işletme sahibine gözaltı kararı verildi

İŞLETME SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Zonguldakın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi'nde, Demir Madencilik A.Ş.'nin işlettiği ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın ardından ilgili kurum ve ekiplerce başlatılan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, ocakta bulunan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış; soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma kapsamında, işletme sahibi M S D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." denildi.

Öznur GÜNEŞ/Zonguldak,