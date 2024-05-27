Zonguldak\'ta 36 yıldır anahtarcılık ve çilingirlik yapan Celal Coşkun

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamir işlerine merakından dolayı anahtarcılığa ve çilingirliğe yönelen 56 yaşındaki Celal Coşkun, mesleğinde 36 yılı geride bıraktı.

Müftü Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki dükkanda mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Coşkun, ev, iş yeri ve araç anahtarı yapmasının yanı sıra 24 saat çilingir hizmeti de veriyor.

Lise mezunu Coşkun, AA muhabirine, zamanla çeşitli işler yaptığını ama anahtarcılığı ve çilingirliği hiç bırakmadığını, mesleğine her zaman sahip çıktığını anlattı.

İşinin titiz çalışma gerektirdiğini, bu nedenle mesleğini büyük incelikle yaptığını belirten Coşkun, küçüklüğünden bu yana tamirat işlerine ilgi duyduğunu söyledi.

Coşkun, dükkanda ev, iş yeri ve yeni model araçların anahtarlarını yaptığını belirterek, "Yeni model araç anahtarlarını yapmak, 1 ila 1,5 saat zaman alıyor. Bunun yanında araç kumandası ve çiplerini de tamir ediyoruz. Ayrıca, günün 24 saati çilingirlik hizmeti veriyorum." şeklinde konuştu.

Meslekte artık çırak yetişmediğine değinen Coşkun, bu zanaatin devam etmesi gerektiğini kaydetti.