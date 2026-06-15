Zonguldak\'ta 4 Üniversite Öğrencisi Gözaltına Alındı

ZONGULDAK'ta, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 4 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı. 2'si kadın 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 12 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki dijital materyallere el konuldu. Örgütler içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen N.Ş., S.D., B.O. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılırken erkek şüpheliler yüzlerini elleriyle kapatırken, kadınların yüzlerini gizlemediği görüldü. Şüphelilerin avukatı bu sırada "Kafalarınızı eğmenize gerek yok. Kimseyi öldürmediler, hırsızlık yapmadılar" dedi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., adli kontrolle serbest kalırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.