Zonguldak\'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi

ZONGULDAK'ta tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son 1 haftada 12 denetim yapan ekipler, 5 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 40 metre demir ray ile 1 vagon ele geçirildi. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.