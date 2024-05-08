Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak\'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ta yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yabancı uyruklulara toplam 137 bin 4 lira idari para cezası verildi. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

08.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:18
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Zonguldak'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu A.A, S.A.F, Y.S, A.A.N, Q.S. ve C.N'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenlerin barınmalarına imkan sağladığı belirlenen F.A. hakkında ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli tahkikata başlandı.

Ülkeye yasal olmayan yollardan giren yabancı uyruklulara toplam 137 bin 4 lira idari para cezası verildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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