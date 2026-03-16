ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kentte polis ve jandarmanın bir haftada yaptığı 16 denetimde 6 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde 7 ton kömür, 60 metre ray, 4 vagon, 2 havalandırma ve 2 vince el konuldu. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?