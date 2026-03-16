Zonguldak'ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi

Zonguldak\'ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi
16.03.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde 6 kaçak maden ocağı patlayıcı ile imha edildi.

ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarmanın bir haftada yaptığı 16 denetimde 6 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde 7 ton kömür, 60 metre ray, 4 vagon, 2 havalandırma ve 2 vince el konuldu. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:12:25. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 6 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.