Zonguldak\'ta 9 Kaçak Maden Ocağı İmha Edildi

ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 9 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polis ve jandarmanın bir haftalık denetimleri sonucu toplam 9 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 287 metre demir ray ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.