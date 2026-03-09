Zonguldak'ta 9 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
