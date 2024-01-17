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Zonguldak'ta ağaca çarpan otomobil park halindeki aracın üstüne devrildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta ağaca çarpan otomobil park halindeki aracın üstüne devrildi

Zonguldak'ta Ç.Ş'nin kullandığı otomobil, ağaca çarparak savruldu ve park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, park halindeki diğer araçlara da zarar verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü tedavi altına alındı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Zonguldak\'ta ağaca çarpan otomobil park halindeki aracın üstüne devrildi
17.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 20:59
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Zonguldak'ta ağaca çarparak savrulan otomobil, park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.

Ç.Ş'nin (43) kullandığı 78 SH 700 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde yolun karşı tarafında kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun yan tarafında park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kırılan beton korkulukların bazı parçaları park halindeki 2 otomobile daha zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu, hasarlı otomobilleri tespit etti.

Asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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