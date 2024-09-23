Zonguldak\'ta Ahilik Haftası Töreni

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Zonguldak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkelerinin, günümüzde de esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiğini belirterek, "Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan gelenektir." dedi.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun da günümüzde ahiliğin esnafa özgü bir kavram olarak algılandığını ancak daha derin ve geniş alanlarının bulunduğunu vurgulayarak, ahinin kelime olarak kardeş, eli açık, konuksever, yiğit anlamına geldiğini anlattı.

Törende, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine kalfalık ve ustalık belgeleri takdim edildi. Kalfalık belgesini Sevgi Akkaya, ustalık belgesini ise Kübra Bahar aldı.

Yılın ahisi seçilen Mehmet Sağlam'a, ilin kalfası Nurullah Ali Arı'ya ve ilin çırağı Bedirhan Nasuoğlu'na da plaket verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, tören sonunda katılımcılara "ahi pilavı" ikram etti.