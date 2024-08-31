Zonguldak'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Zonguldak\'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Zonguldak'ta Oğuz Şen'in tartıştığı ablası Emine Sezer'i öldürüp, eniştesi İhsan Sezer ile yeğenleri Berat Sezer ve Sude Sezer'i bıçakla yaraladığı olayda görgü tanığı, Şen'in 'Herkesi öldüreceğim, kimseyi sağ bırakmayacağım' dediğini söyledi. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

31.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta, Oğuz Şen'in (39) tartıştığı ablası Emine Sezer'i (42) öldürüp, eniştesi İhsan Sezer (45) ile yeğenleri Berat Sezer (20) ve Sude Sezer'i (15) bıçakla yaraladığı olayın görgü tanığı Ömer Celepci, Şen'i bıçakla gördüğünü söyleyerek, "Ne oldu diye sorduğumda, 'Herkesi öldüreceğim, kimseyi sağ bırakmayacağım' derken, sakinleştirmeye çalıştım. Eve girdiğimde, can pazarı vardı" dedi.

Olay, 26 Ağustos'ta, Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Şen, beraber yaşadığı ablası Emine Sezer ve eniştesi İhsan Sezer ile para istedikten sonra tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Şen, bıçakla ablası, eniştesi ve yeğenleri Berat ile Sude'yi yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Emine Sezer, hastanede hayatını kaybetti. İhsan Sezer'in Bolu'da, Berat Sezer'in Sakarya'da, Sude Sezer'in ise Zonguldak'taki hastanelerde tedavileri sürüyor.

'HEPSİNE HAVLU İLE TAMPON YAPTIM'

Olaya şahit olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ömer Celepci, o anları DHA'ya anlatarak, "Önceki akşam dükkanımdan hava almak için çıktım. Dışarı doğru yürürken ellindeki bıçakla Oğuz Şen'i gördüm. 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Herkesi öldüreceğim, kimseyi sağ bırakmayacağım' derken, kendisini konuşturmaya, sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada eniştesi balkona çıkıp bize yangın merdivenini göstererek yardım istedi. O esnada elindeki bıçakla kaçtı. Ben de ilk olarak eve müdahale ettim. Eve girdiğimde, evde bir can pazarı vardı. Bütün hepsine havlu ile tampon yaptım. Ondan sonra 112'yi çağırdım" dedi. Celepci, "Ben vatandaş olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yine olsa yine yaparım. Emine abla, güzel bir ablamızdı. Ekmeğini yedik. Hakkımız varsa, bizden yana helal olsun, mekanı cennet olsun. Burada bir tartışma oluyor, arkadaş elleri bıçaklı, ben sadece olaya müdahale ederek içerideki vatandaşlara yardımcı olmak istedim. Hayatlarını kurtarmaya çalıştım. Elimizden gelen buydu" dedi.

Öte yandan, saldırının yaşandığı ev de görüntülendi.

Kaynak: DHA

Zonguldak, 3-sayfa, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
13:49 İstanbul’da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
19:48 UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Performans Tahminleri UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri
19:28 Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:45 Galatasaray Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e kiraladı Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
17:08 Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer olduktan sonra sakatlandı Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı
17:01 Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer’in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
16:52 Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 15:11:57. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement