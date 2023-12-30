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Zonguldak'ta Aralık Ayında Sıcak Havayı Görenler Sahile Akın Etti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Aralık Ayında Sıcak Havayı Görenler Sahile Akın Etti

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sıcak havanın keyfini güneşlenerek ve yürüyüş yaparak çıkaran vatandaşlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının düşmesini bekliyor.

Zonguldak\'ta Aralık Ayında Sıcak Havayı Görenler Sahile Akın Etti
30.12.2023 - 23:43,  Güncelleme: 23:48
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Aralık ayının son günlerinde sıcak havayı gören sahile koştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yazda kalma günü yaşayan vatandaşlar sahillere ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 15 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahil kenarlarına ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını deniz kenarlarında güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Hava sıcaklarının önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. İbrahim Ezin, "Ortam güzel. Hava güzel. Biz her zaman köy iş güç bizde. Arada bir geliyoruz buraya. Hava güzel yaz kalma bir sıcaklık var. 20 derece bir sıcaklık vardır" dedi

Adem Sarı ise "Sıcak havayı böyle değerlendiriyoruz. Bu aylarda böyle sıcak hava görmedim. Sahil falan çok güzel. Zonguldak güzel. Maden emeklisiyim bende" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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