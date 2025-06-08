Zonguldak\'ta Bağımlılıkla Mücadele Desteği

Zonguldak'ta 6 yıl önce faaliyete başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca 544 kişiye bağımlılıkla mücadelede ücretsiz destek verildi.

Kentte 2019'da kurulan YEDAM'da bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler mahremiyet korunarak gerçekleştiriliyor. Psikologlarla sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı merkezde bağımlı bireylere psikolojik ve sosyal destek veriliyor.

Tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ücretsiz hizmet verilen merkezde, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle danışanların sosyalleşmelerine imkan sağlanıyor.

YEDAM atölyelerinde danışanların alkol, madde ve kumar kullanımına bağlı olarak yaşam becerilerini geri kazandırabilmek ve boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap boyama, ebru, seramik, puzzle, punç, jenga, masa tenisi, sayılarla boya ve tual yapımı gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca kentte en sık görülen kumar bağımlılığına yönelik 160, alkol bağımlılığından 138, madde bağımlılığından 115, tütün bağımlılığından 103 ve internet bağımlılığından 28 olmak üzere 544 kişiye destek sunuldu.

"Sanal kumar bağımlılığıyla ilgili yaş grubu liseye kadar indi"

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş, AA muhabirine merkez olarak bağımlılıkla ilgili çeşitli önleyici faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Faaliyetler kapsamında her yaşa yönelik çeşitli eğitim içeriklerinin mevcut olduğunu belirten Altuntaş, bağımlılara yönelik verdikleri psikososyal ve sosyal destek hizmetleri sunduklarını ifade etti.

Altuntaş, bağımlılıktan kurtulmak için başvuran kişilerin bilgilerini, herhangi bir kurumla, kuruluşla paylaşmadıklarını, bunun danışanların tedaviye yönelmelerinde etkili olduğuna dikkati çekti.

2019 yılından bu yana 544 danışana hizmet verdiklerini anlatan Altuntaş, uzman ekibin aynı zamanda atölye hizmeti verdiğini, danışanların sosyal hayata olan adaptasyon sürecine katkı sağladığını dile getirdi.

Altuntaş, ülke genelinde olduğu gibi kentte de özellikle son dönemde sanal kumar alışkanlığının çok fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında ve diğer şirketlerde özellikle sanal kumar bağımlılığının önde olduğunu görmekteyiz. Bu gelen kişilerin çoğu aslında üst gelir grubuna ait ve bu da bizi çok şaşırtmakta. Bununla ilgili bizden özellikle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere diğer kurumsal şirketler eğitim talebinde bulunmaktadır. Uzmanlarımız sanal kumar bağımlılığıyla ilgili eğitimleri çok yoğun şekilde vermeye devam etmektedir."

Sanal kumar bağımlılığında yaş grubunun lise çağlarına kadar indiğinin altını çizen Altuntaş, bu alanda internet erişiminin rahat olması nedeniyle tespitin zor olduğunu anlattı.

Altuntaş, her türlü meslek grubuna ait kişilerin bir şekilde sanal kumar tuzağına düştüğünü başvurularda gördüklerini aktararak, "Danışanlara kumar bağımlılıklarına özel rehabilitasyon sürecini başlatmaktayız. Bağımlılıkla ilgili sıkıntısı olan herkes kesinlikle sıkılmadan ve kendini geri çekmeden YEDAM'a başvurmayı unutmasın. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkes için Yeşilay burada ve sonuna kadar hizmet vermeye devam etmekte." ifadelerini kullandı.