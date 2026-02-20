Zonguldak'ta Balık Avı Kötü Geçiyor - Son Dakika
Zonguldak'ta Balık Avı Kötü Geçiyor

Zonguldak\'ta Balık Avı Kötü Geçiyor
20.02.2026 17:09
Zonguldak'ta balık avı sezonu, deniz kirliliği ve azalan ekolojik denge nedeniyle kötü geçiyor.

ZONGULDAK'ta balıkçılar, 2025-2026 av sezonunda umduklarını bulamadı. Bölgede dökülen çöpler ve ekolojik dengenin değişimi nedeniyle denizlerdeki balık miktarının azaldığını belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Aralık ayından bu zamana hiçbir şey değişmedi. Sezon kötü geçiyor" dedi.

Kentte, balıkçılar eylül ayında, 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e nasiplerini aramak için açıldı. O günden bugüne kadar Kilimli Limanı'ndan 500 tondan biraz fazla balık karaya çıkarıldı. Palamut avının da zayıf olmasıyla balıkçıların, bu sezondan umduklarını bulamadığı öne sürüldü. Kentteki tezgahlarda zaman zaman ucuz balık bulunsa da bugünlerde istavrit 100 lira, mezgit 250 lira, çupra tanesi 300 lira, zargana 500 lira ve barbun 400 liradan satışa sunuldu.

'TONLARCA ÇÖPLERLE GELDİLER'

Denizlerdeki kirlilik ve ekolojik denge değişimleri nedeniyle balık miktarının azaldığını söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, "Aralık ayından bu zamana gene hiçbir şey değişmedi. Başlangıçta söylemiştik, sezon kötü geçiyor. Palamut olmadı. Hamsi avcılığı oldu, istavrit az oldu, çinekop zaten olmadı. Çok kötü bir sezon yaşadı, Zonguldak balıkçısı. Bunun sebepleri de var. 50 yıldır bölgemize dökülen çöpler, Kilimli Alacaağız bölgesi olsun, Kozlu'daki yerler olsun. Sahiller, bizim yaşam alanlarımız olduğu kadar denizler de balıkların yaşam alanı. Bu seneki kalkan avcılarımız, 10 kilo, 20 kilo balık tutarken, tonlarca çöplerle geldiler limanlara. Vatandaşlarımız da basından bunları illaki takip etmiştir. Dediğimiz gibi kötü bir sezon. Ekolojik dengeler, çöpler bunlar hep etken oldu. Bu sezon Kilimli Limanı'ndan 116 kamyon, 500 ton civarı hamsi çıktı toplamda. Bunun yanında 50, 60 ton civarı istavrit çıkmıştır. Yerel balıkçılarımız da günlük 50 kilo 100 kilo civarında mezgit avcılığı yapıyor şu anda" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Balıkçılık, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

