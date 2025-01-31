Zonguldak'ta Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Bulundu

Zonguldak\'ta Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, balık tutarken kaybolan Adem Karataş'ın cesedi ırmakta bulundu. Olayın ardından yapılan arama çalışmalarında cesedi bulunan Karataş'ın ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

31.01.2025 19:00  Güncelleme: 19:02
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Adem Karataş'ın (45) ırmakta cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanbeyler Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Karataş, dün akşam arkadaşları ile Subaşı Irmağının kenarına balık tutmaya gitti. Arkadaşları eve dönerken Karataş biraz daha kalacağını söyleyerek balık tutmaya devam etti. Gece saatlerinde, eve dönmeyen Karataş için ailesi ihbarda bulundu ve arama çalışması başlatıldı. Günün ilk ışıklarında ırmak içinde dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, ırmak içinde bir ceset bularak yüzeye çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Adem Karataş'a ait olduğu belirlendi. Karataş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin, Adem'in balık tutmaya gittiği arkadaşlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi. Karataş'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3-sayfa, Karataş, Güncel, Otopsi, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Balık Tutmaya Giden Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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