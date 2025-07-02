Zonguldak'ta Banyoda Patlama

ZONGULDAK'ta bir binanın zemin katındaki dairenin banyosunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın ekiplerce söndürülürken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi Erkan Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın zemin katındaki dairenin banyosunda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekiler patlama sesi ile panik yaşarken, ihbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın söndürülürken, banyoda bulunan çamaşır makinesi ile elektrikli şofben hasar gördü. Daire camlarının da kırıldığı görülürken, ekipler patlamanın nedenini bulmak için inceleme yaptı.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,