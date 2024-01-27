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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.D'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki barakaya çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Turgay Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Turgay Y, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti
27.01.2024 - 21:53,
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

T.D'nin kullandığı 67 ZV 495 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Tepe Park mevkisinde yol kenarındaki barakaya çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Turgay Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turgay Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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