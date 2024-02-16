Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar 3 aydır sürüyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 90 gündür arama çalışması yürütülüyor.
Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, karadan tarama yaparken elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden liman içi ve dışında arama yapılamıyor.
Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de olumsuz hava koşulları sebebiyle çalışmalara ara verdi. Limana demirleyen geminin, uygun koşulların oluşmasının ardından yeniden faaliyete başlayacağı öğrenildi.
Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri ise sürüyor.
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni hapishanede hayatını kaybetti.
Yapılan son ankette halkın tepkisine rağmen CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a desteğin yüzde 25'e kadar düştüğü görüldü. Anı ankette AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ise yüzde 42'lik kesimin desteğini aldı.
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı. Film, Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı. Taksideki kameraya yansıyan ifadeleri kullanmadığını ve görüntülerle oynandığını iddia eden tutuklu sanık Aysal, mahkeme başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusuna "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum" yanıtını verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?