Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak\'ta batan geminin kayıp mürettebatı için 3 aydır arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi Kafkametler'in kayıp mürettebatının bulunması amacıyla başlatılan arama çalışmaları 3 aydır sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarda, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama yapılamamaktadır. Batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de olumsuz hava koşulları sebebiyle çalışmalara ara vermiştir. Aynı tarihte batan başka bir gemi olan Pallada'nın söküm işlemleri ise devam etmektedir.

16.02.2024 13:11
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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 90 gündür arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, karadan tarama yaparken elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden liman içi ve dışında arama yapılamıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de olumsuz hava koşulları sebebiyle çalışmalara ara verdi. Limana demirleyen geminin, uygun koşulların oluşmasının ardından yeniden faaliyete başlayacağı öğrenildi.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri ise sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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