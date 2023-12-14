Zonguldak\'ta batan geminin kayıp personeli için arama çalışmaları devam ediyor

ZONGULDAK'ta batan 'Kafkametler' isimli geminin kayıp 7 gemi personelini arama çalışmaları 26'ncı gününde de devam ediyor.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar da 26'nci gününde 'Nene Hatun' gemisi eşliğinde sürüyor. Bölgede karadan tarama ile denizden bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, 4 gün önce Bozhane Limanı'nda çadır kurup nöbet tutmaya başlayan ailelerin limandaki bekleyişi dün gece sona erdi. Aileler Valilik tarafından misafirhaneye yerleştirildi. (DHA